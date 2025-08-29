Monza, Bianco: «Col Bari servirà compattezza. Colpani? Solo un fastidio lieve»

Alla vigilia di Bari-Monza, uno dei match più attesi della giornata di Serie B, Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della sua squadra e le insidie della sfida del San Nicola.

La settimana di lavoro

«Sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi, da 15 giorni ci stiamo allenando davvero benissimo, e il risultato si è visto anche nella prestazione contro il Mantova», ha spiegato il tecnico brianzolo. «Il Bari è una squadra che alla lunga sarà tra le prime posizioni, ha preso giocatori molto forti, sta investendo tanto e ha un allenatore che conosce molto bene la categoria: abbiamo giocato insieme, lo stimo molto. Probabilmente non sono ancora amalgamati in maniera giusta, perché hanno cambiato tanto, ma non credo ci sarà contestazione. Vedo anzi entusiasmo. L’ambiente non sarà dei più semplici, ma sono convinto faremo una grande partita».

Qualità e atteggiamento

Bianco ha ribadito la sua visione sul campionato: «In Serie B, come ho detto dall’inizio, solo le qualità non bastano. Noi ne abbiamo più di altre squadre, ma servono poi attenzione, voglia di non soccombere, voler essere squadra: questo è il punto di partenza per fare un buon campionato».

Il mercato e Alvarez

Capitolo mercato, ancora aperto: «Sto facendo il conto alla rovescia. Spero non vada via nessuno, ma io non posso fare nulla: non trovo giusto giocare con il mercato aperto, ma non si può fare altrimenti e siccome non è una cosa che posso cambiare, non me ne preoccupo nemmeno». Su Alvarez, ultimo rinforzo offensivo: «Abbiamo portato a casa un attaccante con qualità diverse da quelle che già erano in rosa. Credo che del suo istinto la squadra abbia bisogno: sta a noi metterlo nelle giuste condizioni per esprimersi al meglio».

Colpani e gli indisponibili

Il tecnico ha fatto chiarezza sulla situazione infortunati: «La scorsa settimana ho ritenuto giusto non far giocare Colpani per queste situazioni, oggi fra l’altro è anche fermo per un piccolo fastidio muscolare di lievissima entità. Carboni invece è a disposizione: e coloro che sono a disposizione per me sono giocatori miei, salvo che non mi esprimano qualche particolare richiesta. Di indisponibili abbiamo solo Forson, Zeroli, Bakoune e Antov».