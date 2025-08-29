Avellino, idea Verre per la mediana: il Palermo lo ha escluso dal progetto

L’Avellino non si ferma dopo il colpo Tommaso Biasci. Come riportato da Sport Channel 214, il direttore sportivo Mariaghello sta valutando nuovi rinforzi per difesa e centrocampo nelle ultime ore di mercato.

Tra i nomi seguiti c’è quello di Valerio Verre, classe 1994, centrocampista fuori dai piani del Palermo. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, vanta una lunga esperienza tra Serie A e B con le maglie di Sampdoria, Empoli, Siena, Pescara e Verona, oltre ad aver vestito la maglia dell’Italia Under 21.

Il profilo di Verre viene considerato un top player per la categoria e, secondo Sport Channel 214, rappresenterebbe un’occasione importante per i biancoverdi. Non sarà però un’operazione semplice: il club irpino dovrà valutare formule e costi, anche alla luce della concorrenza sul mercato.

Intanto restano calde altre piste, da Mattia Valoti della Cremonese a possibili rinforzi in difesa come Andrea Meroni della Reggiana. Ma la suggestione Verre potrebbe diventare il vero colpo a centrocampo per l’Avellino.