Modena, primo in classifica anche… dal dischetto: cinque rigori in sette giornate

Il Modena di Sottil continua a sorprendere. Non solo per la solidità difensiva e i risultati che lo mantengono al comando della Serie B con due punti di vantaggio sul Palermo, ma anche per un dato curioso e significativo: i rigori conquistati. Come riporta la Gazzetta di Modena, dopo sette giornate i gialloblù sono la squadra che ha beneficiato del maggior numero di penalty tra tutte le categorie professionistiche italiane.

Cinque, per l’esattezza, i calci di rigore concessi al Modena: quattro trasformati e uno fallito, sempre con Gliozzi dal dischetto. Un primato che, sottolinea ancora la Gazzetta di Modena, spicca non solo nel panorama nazionale ma anche a livello europeo, confermando la costante presenza offensiva dei canarini nell’area avversaria.

Per fare un paragone, nella scorsa stagione i modenesi avevano avuto a favore complessivamente sei tiri dal dischetto in tutto il campionato, tutti realizzati. Ora, dopo appena sette giornate, sono già vicini a eguagliare quel dato. Dietro ai gialli, in Serie B, figurano Mantova e Venezia, entrambe con quattro rigori conquistati.

Una delle chiavi di questo record è nel gioco offensivo della squadra di Sottil: il Modena, infatti, guida anche la classifica dei tocchi di palla in area avversaria, seguito da Sudtirol e Palermo. Un segnale di quanto i canarini, oltre a saper difendere, sappiano anche costringere gli avversari all’errore nei propri sedici metri.