Corriere dello Sport: “Il Var annulla Palumbo. Sottil-Inzaghi senza gol”

Se il Var non fosse intervenuto, giustamente, al 25’ della ripresa, Modena-Palermo avrebbe potuto assumere contorni ben diversi. Lo sottolinea Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, raccontando l’episodio che ha spento l’unica vera scintilla della gara: il gol dell’ex Antonio Palumbo, ribadito in rete dopo una mischia ma viziato dal fallo di Gyasi su Chichizola. Richiamato al monitor, Dionisi ha annullato tutto, riportando la sfida su binari di equilibrio e prudenza.

Come evidenzia ancora Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il match del “Braglia” si è rivelato tatticamente complesso e povero di emozioni, nonostante la cornice da record stagionale con oltre 13.800 spettatori, di cui circa tremila di fede rosanero. Due squadre attente, ordinate, ma incapaci di accendersi davvero: Modena e Palermo si sono equivalse, dando vita a una partita al limite della delusione.

Nel primo tempo le occasioni si contano sulle dita di una mano. Al 14’ Santoro sorprende tutti con un destro di controbalzo dalla trequarti che si stampa sulla traversa. Al 26’ risponde il Palermo: Ranocchia calcia dal limite dopo una respinta su corner, costringendo Chichizola a un intervento spettacolare. Al 30’ i gialli protestano per un contatto tra Mendes e Peda in area rosanero, ma l’arbitro lascia correre e il Var non interviene, come ricostruisce Stefano Ferrari del Corriere dello Sport. L’ultima chance del primo tempo è di Nieling, che tenta la conclusione dalla distanza senza trovare lo specchio.

Nella ripresa, sempre secondo l’analisi di Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il copione non cambia. Al 7’ Mendes spreca da buona posizione, al 15’ Gerli ci prova dal limite ma Joronen è attento. Poi l’episodio chiave: al 25’ Palumbo segna, ma tutto viene cancellato per il fallo su Chichizola. Nel finale Ranocchia non inquadra la porta su punizione, mentre nel recupero Gliozzi non capitalizza una ripartenza invitante.

Il punto lascia il Palermo, candidato alla vittoria finale, a sei lunghezze dalla promozione diretta, mentre il Modena rischia di scivolare ai margini della zona playoff, obiettivo stagionale dichiarato.