Modena, fatta per Cerri dal Como

Si muove sul mercato il Modena, che in queste ultima ora di calciomercato chiude per un grande rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Sottil, grazie al grande lavoro sotto traccia del DS Catellani.

Secondo quanto riportato da CalcioModena.com, è fatta per l’arrivo di Alberto Cerri ai canarini. L’attaccante arriva dal Como e sarà presto a disposizione di Andrea Sottil. Il classe ’96 si prepara dunque a questa nuova avventura in Serie B, dopo quella della passata stagione tra le file della Salernitana.