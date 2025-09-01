Ex rosa Belotti verso il Cagliari, c’è l’accordo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Andrea Belotti è pronto a lasciare il Como per approdare al Cagliari. L’attaccante si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto annuale. Restano però da sciogliere le ultime questioni legate ai tempi ristretti per la chiusura dell’operazione.

Il blitz delle ultime ore del club sardo è arrivato dopo la cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina: serviva un centravanti di peso e la scelta è ricaduta sul “Gallo”, atteso ora a compiere il passo decisivo per vestire il rossoblù.

Ultimissime

Ex rosa Belotti verso il Cagliari, c’è l’accordo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025
Oudin

Catanzaro, arriva Oudin dal Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Empoli, arriva Odenthal dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Padre entra in campo e pesta un 13enne portiere avversario

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Monza, vicino Abdelhamid Sabiri della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025