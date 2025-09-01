Ex rosa Belotti verso il Cagliari, c’è l’accordo

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Andrea Belotti è pronto a lasciare il Como per approdare al Cagliari. L’attaccante si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto annuale. Restano però da sciogliere le ultime questioni legate ai tempi ristretti per la chiusura dell’operazione.

Il blitz delle ultime ore del club sardo è arrivato dopo la cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina: serviva un centravanti di peso e la scelta è ricaduta sul “Gallo”, atteso ora a compiere il passo decisivo per vestire il rossoblù.