Meteora a Palermo, super a Cosenza. Tutino a caccia della vendetta-bis

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul prossimo avversario del Palermo, il Cosenza dell’ex rosanero Tutino.

Un vero e proprio trascinatore. Quello che il Palermo che si ritroverà contro sabato pomeriggio, allo stadio Marulla, sarà un Gennaro Tutino assoluto protagonista di un Cosenza invischiato nelle zone meno nobili della classifica e quindi con una voglia matta di fare punti per ottenere l’obiettivo della salvezza con largo anticipo.

La sfida contro i rossoblù sarà sicuramente tra le più complicate che aspettano i rosanero, anche in virtù del fatto che proprio i calabresi, all’andata, iniziarono a far scricchiolare le certezze della retroguardia rosa con la rete di Canotto a tempo praticamente scaduto firmando la prima sconfitta casalinga del Palermo dopo un inizio davvero esaltante. E in quell’occasione, Tutino fu proprio uno di quelli più beccati dal pubblico del Barbera per la sua esultanza dopo la rete del proprio compagno, quasi a dimenticare i sei mesi trascorsi con la maglia rosanero poco tempo prima.

In effetti l’esperienza al Palermo dell’attaccante ex Parma non si è mai rivelata positiva: 18 presenze, 3 gol e 2 assist per uno dei rinforzi del mercato invernale, che non ha rispettato quelle che erano le attese. Che sia stata colpa di un modulo a lui non congeniale o di una mancanza generale di fiducia nei suoi confronti, non si sa.

L’importanza di Tutino per il Cosenza risiede tutta in un dato oggettivo: l’attaccante, infatti, ha una percentuale di partecipazioni ai gol dell’intera squadra pari al 38.2%. Praticamente il napoletano segna un gol ogni tre del Cosenza: è la percentuale più alta che un giocatore ha dell’intera serie B