Garanzia Brunori e linfa Mancuso, il Palermo spera nella coppia-gol

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulla coppia gol Brunori-Mancuso.

Se sul reparto difensivo occorre lavorare per migliorare in maniera sostanziale sui numeri, perché sono troppi i gol incassati, certamente lo stesso non si può dire per il reparto offensivo, che rappresenta il punto di forza di questo Palermo. I rosanero vantano il secondo miglior attacco con 57 reti realizzate, meglio della formazione, ora allenata da Mignani, ha fatto soltanto il Venezia, che ha segnato un gol in più, mentre la capolista Parma ha segnato lo stesso numero di marcature.

Numeri importanti, che però non hanno portato i frutti sperati, visto che la classifica non è certamente in linea con quanto prodotto in termini realizzativi. Ma è proprio da questi dati che occorre ripartire, con la consapevolezza di poter fare affidamento ad un attacco che è in grado in un modo o nell’altro di andare in gol in tutti i modi. Ed è proprio per questo che Mignani alla prima ha subito variato in avanti, puntando su una coppia-gol che potrebbe diventare l’arma in più per dare l’assalto alla A attraverso i play-off che, ovviamente, vanno blindati nelle prossime partite.

Contro la Samp le scelte del nuovo allenatore hanno pagato, perché Brunori ha segnato dal dischetto e il suo partner – Mancuso – aveva portato momentaneamente in vantaggio i rosanero. E, dunque, anche a Cosenza si dovrebbe ripartire da loro, perché il capitano è una garanzia e il n. 7 può dare nuova linfa. Chi ha invece l’esigenza e la voglia di tornare ad esultare più in fretta possibile è Soleri, anche lui infatti potrebbe avere un importante giovamento dal nuovo vestito tattico disegnato per il Palermo dal nuovo tecnico. Minutaggio maggiore e migliori chance di andare in rete, anche perché il nu mero 27 rosanero ha già dimostrato – non solo in questa stagione, ma anche nelle due precedenti stagioni – di poter essere una spina nel fianco degli avversari quando entra a gara in corso.