Corriere dello Sport: “Serie B, raffica finale di colpi”

Il mercato invernale di Serie B si chiude con una lunga serie di operazioni ufficializzate nelle ultime ore. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel pezzo firmato da Massimo Boccucci, Stefano Ferrari, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti, il Cesena è tra i club più attivi sul filo di lana. Dopo l’arrivo di Cerri, i romagnoli hanno ufficializzato anche Gaetano Castrovilli, classe 1995, che ha sostenuto le visite mediche convincendo la dirigenza bianconera. Accordo a titolo definitivo dal Bari fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni, come evidenziato dal Corriere dello Sport.

Non è finita qui per il club bianconero: nei prossimi giorni il direttore sportivo Fusco perfezionerà l’arrivo di Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese classe 1997, svincolato dopo l’esperienza ai Montreal Impacts. Anche questa operazione, secondo quanto scritto da Massimo Boccucci, Stefano Ferrari, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, porterà Vrioni a legarsi al Cesena fino a fine stagione.

Capitolo cessioni: Siren Diao rientra all’Atalanta, mentre Raffaele Celia si trasferisce a titolo definitivo al Benevento, che ha superato la concorrenza della Salernitana. Il Venezia, invece, ha completato il riscatto di Emil Bohinen dal Genoa, firmando un contratto fino al 2028. Nuovo portiere per il SudTirol: Daniele Borra arriva dal Ravenna fino a giugno, come riportato ancora dal Corriere dello Sport a firma Boccucci, Ferrari, Pescatore e Renzetti.

Giornata movimentata anche per la Sampdoria, che ufficializza l’arrivo di Nicholas Pierini in prestito dal Sassuolo. Rivoluzione in casa Pescara: tesserato Flavio Russo dalla Virtus Entella via Sassuolo, Tonin ceduto al SudTirol, Sgarbi torna all’Avellino nello scambio che porta Cagnano in Abruzzo. Brosco saluta e firma col Foggia per due anni, mentre dalla Samp arriva il difensore Altare. Kraja passa al Pineto in prestito secco, come ricostruito dal Corriere dello Sport.

Sul gong l’Avellino piazza il colpo Pandolfi dal Catanzaro con un contratto di tre anni e mezzo, prende Le Borgne dal Como e rescinde con Rigione. La Juve Stabia rinforza la difesa con Diakitè in prestito dal Palermo e accoglie Okoro dalla Juventus Next Gen. Restano in prestito Perin al Treviso e Meli al Crotone, mentre Ciammaglichella resta in gialloblù. Tutti passaggi dettagliati nel focus del Corriere dello Sport firmato da Massimo Boccucci, Stefano Ferrari, Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti.

Rinforzi anche per lo Spezia, che accoglie Skjellerup dal Sassuolo e Bellemo dalla Samp, mentre Soleri fa il percorso inverso. Fellipe Jack rientra al Como e viene girato al Catanzaro. Doppio innesto per la Virtus Entella con Pilati e Stabile. Infine, la Reggiana chiude con Fumagalli e Lusuardi e saluta Urso, mentre resta aperta la pista Benali. Il Modena ufficializza Ambrosino dal Napoli fino a giugno, completando un ultimo giorno di mercato ricchissimo, come raccontato dal Corriere dello Sport.