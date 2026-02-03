Gazzetta dello Sport: “Finale coi botti. Palermo protagonista”

Le stelle sono rimaste a guardare. Nell’ultimo giorno di mercato di Serie B, tutte le squadre si sono rinforzate tranne le prime tre della classifica. Venezia, Frosinone e Monza avevano già completato le rispettive operazioni nei giorni precedenti, lasciando agli inseguitori il palcoscenico finale. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia si è limitato al riscatto di Bohinen dal Genoa, blindandolo con un contratto fino al 2028, mentre Frosinone e Monza avevano già chiuso movimenti pochi ma mirati.

La vera vetrina dell’ultimo giorno è stata il Palermo, non a caso primo inseguitore del trio di testa. I rosanero hanno chiuso in extremis il tassello mancante dopo la cessione di Brunori, individuando in Dennis Johnsen il profilo giusto per completare l’attacco. L’esterno offensivo arriva dalla Cremonese ed è un partner gradito da Pohjanpalo, con cui aveva già condiviso l’esperienza al Venezia. Ma non è stato l’unico movimento di rilievo: ceduto Diakitè alla Juve Stabia, il Palermo ha risposto con un innesto di qualità come Rui Modesto, esterno portoghese proveniente dall’Udinese, capace di ricoprire più ruoli anche sulle fasce, come sottolinea Nicola Binda nel suo punto mercato sulla Gazzetta dello Sport.

Movimenti significativi anche tra le squadre della parte sinistra della classifica. Il Modena, dopo l’operazione Massolin (6 milioni più bonus dall’Inter, con permanenza in prestito), ha ufficializzato Ambrosino dal Napoli e aggiunto l’esterno Imputato dal Monopoli. Il Cesena ha messo a segno il colpo Castrovilli e attende Vrioni, svincolato dal Montreal Impact, per sostituire Diao rientrato all’Atalanta. La Juve Stabia, oltre a Diakitè, ha definito l’arrivo di Okoro dalla Juventus via Venezia. Il Catanzaro ha rinforzato l’attacco con l’ivoriano Ndri Koffi e inserito Fellipe Jack dallo Spezia via Como. Operazioni mirate anche per Carrarese e Südtirol, come analizza Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, tra giovani di prospettiva e innesti funzionali.

Ancora più fermento nella parte destra della classifica. L’Empoli ha ufficializzato Magnino dal Modena. L’Avellino ha chiuso in extremis Pandolfi dal Catanzaro con un contratto fino al 2029, oltre a Le Borgne e al ritorno di Sgarbi da Pescara. Il Padova ha vinto la concorrenza per Giunti del Perugia e investito su Silletti e Marcolini in ottica futura. Il colpo più rumoroso lo ha messo a segno la Sampdoria, che dopo Soleri ha aggiunto Pierini dal Sassuolo, completando un reparto offensivo di assoluto livello con Coda e Brunori, come evidenzia ancora Nicola Binda sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Tre innesti di qualità anche per la Reggiana, che dopo Paz ha aggiunto Fumagalli e Lusuardi, mentre l’Entella ha rispettato la propria filosofia societaria inserendo Stabile, Tirelli e Pilati dopo aver risolto i contratti di Portanova e Benali. Lo Spezia ha chiuso con Bellemo e Skjellerup, dopo i tentativi per Bohinen e Kouamé. In coda, il Bari ha ufficializzato Artioli, Mantovani, Odenthal e il giovane Traorè, mentre il Pescara, fanalino di coda, è stato tra i club più attivi: il ritorno di Insigne e Brugman, insieme agli arrivi di Altare, Fanne Dabo, Cagnano, Acampora e Russo, raccontano la volontà di provare a salvare la stagione. Ora, come conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la parola passa definitivamente al campo.