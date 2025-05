Matteo Brunori è l’MVP rosanero della stagione 2024-2025

Il cuore dei tifosi ha parlato: Matteo Brunori è stato eletto miglior giocatore della stagione 2024-2025 del Palermo. A renderlo noto è stato lo stesso club rosanero tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il capitano del Palermo, autentico trascinatore della squadra durante l’annata appena conclusa, si è aggiudicato il titolo di MVP stagionale dopo aver già ottenuto il riconoscimento mensile in ben quattro occasioni. Un consenso netto, maturato attraverso un sondaggio lanciato sull’app ufficiale del Club, al quale hanno partecipato oltre 2.000 tifosi solo per la fase finale. In totale, durante tutta la stagione, più di 110.000 voti sono stati espressi nei vari contest dedicati.

Una conferma dell’enorme affetto che lega la piazza al proprio capitano, simbolo del Palermo in campo e fuori.

Congratulazioni Matteo!