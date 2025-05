Inzaghi, niente Serie A: sceglie la B e guarda al Palermo

Una decisione controcorrente, ma piena di significato. Dopo una stagione brillante alla guida del Pisa, con una promozione conquistata sul campo, Filippo Inzaghi ha comunicato al club toscano la sua volontà: non proseguirà l’avventura in Serie A.

Una scelta che sorprende, ma che rivela la lucidità e l’esperienza del tecnico. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Inzaghi avrebbe espresso dubbi sulla solidità del progetto nerazzurro per la massima serie. Timori comprensibili, considerando le difficoltà che spesso attendono le neopromosse e la sua voglia di affrontare sfide con basi solide e margini di crescita.

E così spunta il Palermo. Il club rosanero, reduce da un’annata deludente e desideroso di tornare protagonista, ha messo gli occhi su Inzaghi per ripartire con un progetto ambizioso in Serie B. I contatti sono già avviati, anche se l’accordo non è ancora stato raggiunto.

È una scelta forte, che smentisce le logiche più comode del mercato: Inzaghi ricomincia dalla B, forse per restare, ma soprattutto per vincere. Un segnale di grande umiltà e determinazione da parte di un uomo che vive per il calcio e vuole continuare a scrivere la sua storia, un gol alla volta.