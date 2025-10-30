Mantova, svolta in arrivo: Rinaudo pronto a firmare come nuovo direttore sportivo

A Mantova è iniziata la svolta. Dopo un avvio di stagione complicato in Serie B — con appena una vittoria, due pareggi e sette sconfitte — il club lombardo si prepara a un cambio di rotta.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di giovedì 30 ottobre è attesa la firma di Leandro Rinaudo, ex calciatore e già direttore sportivo del Palermo. Sarà lui il nuovo uomo mercato del Mantova, incaricato di risollevare una squadra in evidente difficoltà.

Subito dopo la firma, la società — insieme al nuovo direttore sportivo — valuterà la posizione dell’allenatore Davide Possanzini, finito sotto osservazione dopo il deludente avvio di campionato.