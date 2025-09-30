Mantova, la squadra si schiera al fianco di Possanzini

Dopo la brutta sconfitta per 5-1 di sabato contro il Frosinone, raggiungendo quota quattro sconfitte nelle prime cinque partite, l’allenatore del Mantova Davide Possanzini conserva ancora il suo posto e si giocherà la panchina nel turno infrasettimanale di questa sera contro la Juve Stabia.

Dopo esser stato negli scorsi giorni vicino all’esonero, la dirigenza biancobandata ha deciso di rinnovare la propria fiducia al tecnico. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta di Mantova”, sarebbe stata infatti la squadra a salvare il mister, schierandosi a tutti gli effetti dalla sua parte e manifestando alla società la volontà di proseguire assieme a lui. Sarà ora necessaria una reazione sul campo nel match di questa sera, in un campo insidioso come il sintetico di Castellammare di Stabia.

