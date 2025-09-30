De Biasi: «Il Modena ha un organico di qualità, c’è il clima giusto»

Intervenuto alla Gazzetta di Modena, l’ex rosa Gianni De Biasi ha commentato l’eccezionale avvio della squadra di mister Sottil, non che sua ex squadra, che dopo cinque giornate di campionato si trova in vetta alla classifica con 13 punti.

«Ho visto visto la gara col Pescara, è stata una partita combattuta e vinta meritatamente dai gialli. Il rigore per loro non c’era e, fortunatamente, è stato cancellato. Il Modena quest’anno ha un’ossatura solida ed esperta, un organico di qualità. Mi è piaciuto in particolare Zampano, che mi ricorda un po’ Ponzo per il gran movimento sulla fascia, ma complessivamente tutta la squadra mi è piaciuta. Ho anche notato uno stadio bello carico, mi ha dato l’idea che ci sia il clima giusto» ha commentato l’ex allenatore dei canarini