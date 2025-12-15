Mantova, fatta per Modesto: Possanzini ad un passo dall’esonero

Ad un passo dal cambio in panchina il Mantova. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Davide Possanzini non sarà più l’allenatore dei biancorossi.

Il tecnico è ad un passo dall’esonero, con la decisione che è maturata in seguito alla sconfitta in rimonta rimediata contro il Cesena. Al suo posto manca solamente l’ufficialità per l’arrivo in panchina di Francesco Modesto, reduce da un’avventura molto positiva sulla panchina dell’Atalanta U23.

 

