Mantova, UFFICIALE: esonerato Possanzini

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Mancava soltanto l’ufficialità ed adesso è arrivato: Davide Possanzini non è più l’allenatore del Mantova. Il tecnico, dopo la sconfitta con il Cesena, era da giorni a rischio. A dare il comunicato è stata la società biancorossa attraverso i propri profili ufficiali.

Di seguito il comunicato del club:

“Mantova 1911 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini. A Possanzini ed al suo staff un ringraziamento per il lavorosvolto ed il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutto il Mantova 1911”.

 

Ultimissime

Mantova, UFFICIALE: esonerato Possanzini

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Mantova, fatta per Modesto: Possanzini ad un passo dall’esonero

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Modena, una big di Serie A su Yanis Massolin

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Avellino, ai dettagli la trattativa per l’ex rosa Sala

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Palermo C5 corsaro a San Vito Lo Capo, i rosanero vincono 8-4

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025