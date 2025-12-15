Mantova, UFFICIALE: esonerato Possanzini

Mancava soltanto l’ufficialità ed adesso è arrivato: Davide Possanzini non è più l’allenatore del Mantova. Il tecnico, dopo la sconfitta con il Cesena, era da giorni a rischio. A dare il comunicato è stata la società biancorossa attraverso i propri profili ufficiali.

Di seguito il comunicato del club:

“Mantova 1911 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini. A Possanzini ed al suo staff un ringraziamento per il lavorosvolto ed il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutto il Mantova 1911”.