Modena, una big di Serie A su Yanis Massolin
Sirene dalla Serie A per il fantasista del Modena, Yanis Massolin. In questo inizio di campionato il classe 2002 ha messo in mostra tutte le sue qualità ed avrebbe attirato l’attenzione di un big club della massima serie italiana.
Infatti, secondo quanto riportato da “La Gazzetta di Modena”, il centrocampista è stato segnalato al Ds della Lazio, Angelo Fabiani, da un suo stretto collaboratore. I biancocelesti al momento tengono sotto osservazione il giovane, che ha attirato l’attenzione per la sua capacità di orchestrare manovre offensive.
Dopo aver prelevato il giocatore nella scorsa estate per 700mila euro, il Modena adesso pregusta una plusvalenza praticamente sicura. Massolin in questo inizio di stagione ha messo a segno 1 gol in 9 presenza, con il suo valore che è notevolmente aumentato.