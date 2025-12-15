Avellino, ai dettagli la trattativa per l’ex rosa Sala
Dopo che negli scorsi giorni il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, aveva aperto alla cessione dell’ex rosa Marco Sala all’Avellino, adesso la trattativa sembrerebbe essere entrata nelle fasi più calde.
Infatti, secondo quanto riportato da “Prima Tivvù”, le parti starebbero gli ultimi dettagli per il trasferimento del terzino in Campania, che già dalla prossima settimana potrebbe iniziare ad allenarsi con la rosa di mister Biancolino, in attesa del tesseramento ufficiale. Un giocatore importante per la categoria, che potrà aiutare la squadra da gennaio in avanti.