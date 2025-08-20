Mantova, fatta per Bonfanti: ma il Pisa si riserva un contro-riscatto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

È ormai alle battute finali la trattativa che potrebbe portare Nicholas Bonfanti a vestire la maglia del Mantova. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante lascerà presto Pisa per sposare la causa biancorossa. Il classe 2002 approderà ai virgiliani con la formula del prestito, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.

Il Pisa, però, si è riservato un contro-riscatto a proprio favore per una cifra superiore di circa 200 mila euro. Nei giorni scorsi anche la Carrarese aveva provato l’affondo per il centravanti, ma si è dovuta arrendere al club lombardo.

Ultimissime

Mantova, fatta per Bonfanti: ma il Pisa si riserva un contro-riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Spezia, battuta la concorrenza della Sampdoria per Loria

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Bari, vicino l’arrivo di Darboe della Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Coppa Italia: un turno di squalifica per un preparatore atletico del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025
Gasperini

Gasperini lo manda a Milano… sponda rossonera | Ecco l’ultima pedina di Allegri

Marco Fanfani Agosto 20, 2025