Mantova, fatta per Bonfanti: ma il Pisa si riserva un contro-riscatto

È ormai alle battute finali la trattativa che potrebbe portare Nicholas Bonfanti a vestire la maglia del Mantova. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante lascerà presto Pisa per sposare la causa biancorossa. Il classe 2002 approderà ai virgiliani con la formula del prestito, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.

Il Pisa, però, si è riservato un contro-riscatto a proprio favore per una cifra superiore di circa 200 mila euro. Nei giorni scorsi anche la Carrarese aveva provato l’affondo per il centravanti, ma si è dovuta arrendere al club lombardo.