Palermo, Q8 nuovo Official Partner per la stagione 2025-2026

Il Palermo FC ha annunciato sul proprio sito ufficiale la nuova partnership con Q8, che sarà Official Partner del club rosanero per la stagione 2025-2026. La collaborazione punta a promuovere una mobilità più sostenibile attraverso iniziative congiunte di responsabilità sociale e ambientale.

Nell’ambito dell’accordo, Q8 supporterà il club anche sul piano logistico, rifornendo le flotte con Q8 HVO, biocarburante avanzato e rinnovabile in grado di ridurre significativamente le emissioni di CO₂.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Q8 è Official Partner del Palermo FC per la stagione 2025-2026. Una collaborazione che rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità sempre più sostenibile, basata su valori condivisi e iniziative congiunte di responsabilità sociale e ambientale.

Nell’ambito della partnership, Q8 supporterà il Club rosanero anche sul piano logistico, rifornendo le flotte anche con Q8 HVO, un biocarburante avanzato ottenuto da materie prime di origine rinnovabile. Una scelta concreta che consente di ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂ e ribadisce la volontà di Q8 di contribuire attivamente alla transizione energetica, portando innovazione e attenzione per l’ambiente anche nel mondo dello sport.

Q8 è uno dei principali player italiani del settore dell’energia che garantisce la mobilità delle persone e delle merci. È attiva, anche attraverso società controllate e partecipate, nell’intero ciclo integrato del downstream, dalla raffinazione al consumatore finale, grazie ad una rete di circa 2.900 stazioni di servizio distribuite sull’intero territorio nazionale e a una logistica che si sviluppa coerentemente a supporto dell’intera rete distributiva. Q8 è inoltre attiva, attraverso altre società del Gruppo, nel segmento della produzione dei biocarburanti avanzati e sostenibili e nel mercato delle vendite dirette (Extra-rete), dei lubrificanti e dei carburanti per la marina e per l’aviazione. Al centro della strategia di Q8 la sostenibilità del business che persegue coniugando sinergicamente salvaguardia dell’ambiente, sviluppo sociale e crescita economica”.