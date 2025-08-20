Sampdoria, arriva Cherubini: “Sono pronto”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

La Sampdoria si sta muovendo molto in questa sessione di calciomercato per rinforzare la propria rosa, e adesso è pronta a piazzare un colpo importante per il reparto offensivo. Si tratta di Luigi Cherubini, ala sinistra che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Carrarese, mettendo a segno quattro gol in 35 presenze fra Serie B e Coppa Italia.

Il calciatore è arrivato a Genova per le visite mediche e, come ripreso da un video pubblicato da TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in un : «Sono prontissimo. Donati? Non ci ho ancora parlato, l’ho sentito solo al telefono e ora avrò il piacere di incontrarlo di persona».

 

Ultimissime

Sampdoria, arriva Cherubini: “Sono pronto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Palermo, Q8 nuovo Official Partner per la stagione 2025-2026

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Mantova, fatta per Bonfanti: ma il Pisa si riserva un contro-riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Spezia, battuta la concorrenza della Sampdoria per Loria

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Bari, vicino l’arrivo di Darboe della Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025