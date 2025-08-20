Sampdoria, arriva Cherubini: “Sono pronto”

La Sampdoria si sta muovendo molto in questa sessione di calciomercato per rinforzare la propria rosa, e adesso è pronta a piazzare un colpo importante per il reparto offensivo. Si tratta di Luigi Cherubini, ala sinistra che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Carrarese, mettendo a segno quattro gol in 35 presenze fra Serie B e Coppa Italia.

Il calciatore è arrivato a Genova per le visite mediche e, come ripreso da un video pubblicato da TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in un : «Sono prontissimo. Donati? Non ci ho ancora parlato, l’ho sentito solo al telefono e ora avrò il piacere di incontrarlo di persona».