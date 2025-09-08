Manduria, vice presidente espulsa e gesto del dito medio all’arbitro: «Ho sbagliato» (VIDEO)

Un episodio discusso ha segnato la sfida di Eccellenza pugliese tra Ug Manduria e Ginosa, disputata lo scorso 7 settembre. La vice presidente del Manduria, Elsa Occhilupo, è stata espulsa dal direttore di gara dopo alcune proteste rivolte al guardalinee e, nel tragitto dalla panchina agli spogliatoi, si è resa protagonista di un gesto polemico, mostrando il dito medio in direzione dell’arbitro.

La scena non è passata inosservata e ha scatenato reazioni immediate. Nelle ore successive, la stessa Occhilupo ha affidato ai social un messaggio di scuse: «Ho sbagliato, ma purtroppo per due minuti non sono stata lucida».

L’episodio rischia ora di avere conseguenze disciplinari, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica)