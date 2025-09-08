Manduria, vice presidente espulsa e gesto del dito medio all’arbitro: «Ho sbagliato» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Un episodio discusso ha segnato la sfida di Eccellenza pugliese tra Ug Manduria e Ginosa, disputata lo scorso 7 settembre. La vice presidente del Manduria, Elsa Occhilupo, è stata espulsa dal direttore di gara dopo alcune proteste rivolte al guardalinee e, nel tragitto dalla panchina agli spogliatoi, si è resa protagonista di un gesto polemico, mostrando il dito medio in direzione dell’arbitro.

La scena non è passata inosservata e ha scatenato reazioni immediate. Nelle ore successive, la stessa Occhilupo ha affidato ai social un messaggio di scuse: «Ho sbagliato, ma purtroppo per due minuti non sono stata lucida».

L’episodio rischia ora di avere conseguenze disciplinari, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

 

 

