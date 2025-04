Mandelli: «Bari difficile da affrontare, è una squadra di qualità»

Paolo Mandelli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida in programma domani tra Bari e Modena:

Prima un commento sul tema rinvii.

«Dobbiamo essere bravi ad adattarci a quello che succede in ogni situazione, dopo il rinvio della gara con il Cesena abbiamo riprogrammato gli allenamenti per arrivare al meglio alla partita di domani. Dall’ultima partita con il Sassuolo è passato tanto, ma ora ci attendono 5 gare in pochissimo tempo e i punti in palio sono sempre più pesanti».

Infine sul prossimo avversario.

«Il Bari è difficile da affrontare ed è una squadra di qualità con giocatori importanti in tutte le zone del campo. Il fattore campo sarà un’ulteriore aggiunta positiva per loro, noi cercheremo di opporre la massima resistenza mettendo in campo le nostre qualità».