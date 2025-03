Mandelli alla vigilia di Salernitana-Modena: «L’Arechi può creare difficoltà»

Domani sarà la volta di Salernitana-Modena. L’allenatore dei cardellini Paolo Mandelli è intervenuto nella conferenza stampa per presentare quella che sarà la sfida:

Mister, come arriva la sua squadra in vista della Salernitana?

«La sfida con il Cosenza ci ha lasciato amaro in bocca, finita la partita e ad inizio settimana avevamo le orecchie un po’ basse, ma dobbiamo anche prendere le cose positive: dopo un primo tempo di grande difficoltà, nella ripresa siamo riusciti a riprendere una partita difficile. La Salernitana era partita con l’intenzione di tornare in Serie A direttamente, ora si trova in una soluzione psicologica delicata. Resta una squadra con dei valori, che ha trovato la sua quadratura e sarà spinta da un pubblico importante. L’ambiente dell’Arechi deve essere motivo di stimolo, pur essendo consapevoli che può creare qualche difficoltà».