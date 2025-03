Mancini ci riprova con la Lucchese: «Catania? Sono ancora in causa…»

Benedetto Mancini non si arrende. Dopo diversi tentativi infruttuosi di acquisire squadre di calcio in tutta Italia, l’imprenditore laziale si prepara a una nuova avventura con la Lucchese, annunciando anche l’ingresso nel suo staff di Maurizio Pellegrino, ex direttore sportivo del Catania. Questa mossa arriva dopo una serie di tentativi, non sempre riusciti, di prendere le redini di club come Ternana, Ascoli, e persino il Catania, esperienze che hanno lasciato un’impronta significativa nella carriera di Mancini.

Durante un’intervista con Il Tirreno, Mancini ha condiviso alcuni dettagli sulle sue precedenti iniziative e sui suoi piani futuri. «Ho cercato di acquistare la Ternana alcuni mesi fa, ma ho desistito a causa del loro elevato debito. Anche con l’Ascoli ci ho provato, ma alla fine ho rinunciato», ha spiegato, sottolineando la sua determinazione nel perseguire questi progetti nonostante gli ostacoli.

La sua storia con il Catania è particolarmente tormentata. «Nel 2022 ho fondato la Fc Catania 1946, con l’intenzione di rilevare il club, ma mi sono imbattuto in difficoltà legali e incomprensioni che hanno impedito la conclusione dell’operazione» ha detto Mancini, riferendosi ai problemi giudiziari che hanno seguito l’acquisizione fallita. Attualmente, Mancini è ancora coinvolto in cause legali a Catania, con tre assegni circolari bloccati in tribunale, una situazione che evidenzia le complessità e le sfide del calcio italiano a livello di gestione e proprietà.

Nonostante le controversie passate, Mancini mantiene un approccio positivo verso il suo nuovo progetto con la Lucchese. «Mai fatto fallire nessuno» ha affermato, respingendo le critiche che lo hanno seguito nel corso degli anni. La sua esperienza con il Latina, dove si è dichiarato vittima di una truffa, e le difficoltà con club dilettantistici come Giarre e Rieti, mostrano un panorama di sfide continue ma anche di resilienza.

Con l’aggiunta di figure esperte come Pellegrino, Mancini si prepara a rivitalizzare la Lucchese, sperando di portare stabilità e successo al club. L’annuncio ufficiale è previsto per la prossima settimana, segnando l’inizio di un capitolo che potrebbe riscrivere la storia recente del calcio italiano, dimostrando che anche dopo ripetuti fallimenti, la determinazione può aprire nuove porte e forse, questa volta, portare a risultati diversi.