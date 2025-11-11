Mancini riparte dal Qatar: accordo con l’Al-Sadd dopo il silenzio della Serie A

Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la tanto attesa chiamata dalla Serie A non è mai arrivata e Roberto Mancini ha deciso di accettare la proposta dei qatarioti dell’Al-Sadd, club campione in carica ma in crisi di risultati. La società di Doha ha risolto consensualmente il contratto con lo spagnolo Felix Sanchez, ex ct di Qatar ed Ecuador, per affidare la panchina all’ex commissario tecnico dell’Italia e dell’Arabia Saudita.

Secondo quanto racconta ancora Eleonora Trotta sul quotidiano romano Corriere dello Sport, la trattativa è stata condotta direttamente dagli emissari del club qatariota, senza intermediari. Mancini ha ricevuto in prima persona il contratto, con un’offerta rivista al rialzo: la prima proposta, compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro, è stata aumentata per ottenere il sì definitivo del tecnico di Jesi, che si è preso un periodo di riflessione prima di accettare.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, l’ex ct azzurro avrebbe voluto fortemente tornare in Serie A. Ha osservato da vicino le situazioni di Juventus e Fiorentina, ma né i bianconeri né la Viola hanno avviato contatti ufficiali. Anche l’ipotesi Atalanta, che pure lo affascinava, è sfumata quando il club bergamasco ha deciso di puntare tutto su Raffaele Palladino per il dopo Juric. Quando ogni casella del campionato italiano si è sistemata, Mancini ha accettato l’offerta del Qatar.

Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il contratto firmato da Mancini prevede una clausola di uscita nell’estate 2026, una sorta di “exit strategy” dopo la deludente esperienza in Arabia Saudita. L’ex ct si è tutelato, chiedendo la possibilità di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di risultati negativi.

L’Al-Sadd, attualmente sesto nella Qatar Stars League e in difficoltà anche nella Champions asiatica, punta sul carisma e sull’esperienza di Mancini per risalire la classifica. Il tecnico marchigiano è atteso a Doha nei prossimi giorni per iniziare la sua nuova avventura. Nella rosa figurano già nomi noti come Firmino, Paulo Otavio e Saiss, ma non è escluso che con l’arrivo dell’ex ct azzurro la squadra venga ulteriormente rinforzata.