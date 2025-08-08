Manchester City, ecco i convocati per l’amichevole col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2025
Haaland - Ansafoto - ilovepalermocalcio.com

Ultimo test prima della Premier. Guardiola porta in Sicilia Haaland, Doku e Gundogan

Il Manchester City ha ufficializzato la lista dei convocati per l’amichevole di lusso in programma sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera, dove i Citizens affronteranno il Palermo alle ore 21:00 italiane (20:00 UK). Il match, che apre le celebrazioni per i 125 anni del club rosanero, rappresenta anche l’ultima tappa della preparazione estiva della squadra di Guardiola prima dell’inizio della Premier League.

Questi i convocati del Manchester City per la trasferta in Sicilia (in ordine di numero di maglia):

James Trafford

Rubén Dias

Tijjani Reijnders

John Stones

Nathan Aké

Omar Marmoush

Erling Haaland

Jérémy Doku

Nico González

İlkay Gündoğan

Bernardo Silva

Rayan Aït-Nouri

Manuel Akanji

Savinho

Matheus Nunes

Rayan Cherki

Ederson

Nico O’Reilly

Abdukodir Khusanov

Oscar Bobb

Divine Mukasa

Rico Lewis

Una formazione ricca di stelle e giovani talenti, a conferma del peso internazionale dell’evento che attende la città di Palermo. Il pubblico rosanero si prepara a una serata indimenticabile.

