Manchester City, ecco i convocati per l’amichevole col Palermo
Ultimo test prima della Premier. Guardiola porta in Sicilia Haaland, Doku e Gundogan
Il Manchester City ha ufficializzato la lista dei convocati per l’amichevole di lusso in programma sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera, dove i Citizens affronteranno il Palermo alle ore 21:00 italiane (20:00 UK). Il match, che apre le celebrazioni per i 125 anni del club rosanero, rappresenta anche l’ultima tappa della preparazione estiva della squadra di Guardiola prima dell’inizio della Premier League.
Questi i convocati del Manchester City per la trasferta in Sicilia (in ordine di numero di maglia):
James Trafford
Rubén Dias
Tijjani Reijnders
John Stones
Nathan Aké
Omar Marmoush
Erling Haaland
Jérémy Doku
Nico González
İlkay Gündoğan
Bernardo Silva
Rayan Aït-Nouri
Manuel Akanji
Savinho
Matheus Nunes
Rayan Cherki
Ederson
Nico O’Reilly
Abdukodir Khusanov
Oscar Bobb
Divine Mukasa
Rico Lewis
Una formazione ricca di stelle e giovani talenti, a conferma del peso internazionale dell’evento che attende la città di Palermo. Il pubblico rosanero si prepara a una serata indimenticabile.