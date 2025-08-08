Guardiola non parlerà al Barbera: conferenza annullata per ritardo del volo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2025

Guardiola/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Cambio di programma alla vigilia dell’amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City. La conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola, inizialmente prevista allo stadio Renzo Barbera, non si terrà a causa di un ritardo imprevisto del volo della squadra inglese.

L’allenatore del City interverrà comunque in serata tramite i canali ufficiali del club, rivolgendosi esclusivamente alle emittenti titolari dei diritti e ai media inglesi. Il video della sua intervista sarà incluso nel media kit fornito per l’evento.

Guardiola sarà poi regolarmente a disposizione della stampa domani sera, al termine del match, per la consueta conferenza post-partita.

