Corriere dello Sport: “Figc, Malagò favorito: decisivo il sostegno delle Leghe”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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ROMA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il nome di Giovanni Malagò emerge con forza come possibile successore di Gravina alla guida della Figc. Per standing istituzionale, visione e competenze dirigenziali, evidenzia Fabrizio Patania del Corriere dello Sport, l’ex presidente del Coni rappresenterebbe una soluzione autorevole, quasi naturale, per guidare il calcio italiano in una fase delicata.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabrizio Patania, sottolinea come la candidatura di Malagò equivalga, metaforicamente, a «un rigore a porta vuota». Un profilo di alto livello, sostenuto anche da De Laurentiis, che lo ha indicato come figura ideale per rilanciare il sistema. Tuttavia, sempre Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport mette in evidenza un nodo cruciale: riportare la Nazionale al centro del progetto significa inevitabilmente riequilibrare i rapporti di forza con club e Leghe, sempre più orientati a rivendicare autonomia decisionale.


La partita, come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport e da Fabrizio Patania, si gioca sul terreno del consenso. Malagò resta in attesa, prudente, pronto a scendere in campo solo in presenza di un sostegno trasversale e compatto. Le elezioni del 22 giugno rappresentano l’obiettivo finale, ma il percorso sarà lungo e complesso, con Milano teatro delle prime manovre politiche.

Sul fronte degli appoggi, Fabrizio Patania del Corriere dello Sport evidenzia come i grandi club di Serie A – Inter, Juventus, Milan, Roma e Napoli – siano pronti a sostenere Malagò. Tuttavia, resta fondamentale il ruolo delle Leghe, a partire dalla Serie A, vera locomotiva del sistema. Senza un’adesione quasi totale, il progetto rischia di arenarsi.

Nel frattempo, il quadro resta fluido. Il Corriere dello Sport, ancora attraverso Fabrizio Patania, segnala le possibili manovre di Lotito, pronto a inserirsi nel gioco politico con strategie alternative. Emergono anche ipotesi legate a candidati sostenuti da Sport e Salute, tra cui il nome di Casini, anche se al momento si tratta di semplici indiscrezioni.

Lo scenario descritto da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport resta quindi aperto e in evoluzione. Gravina osserva e prepara il contrattacco, mentre Abete potrebbe rappresentare un piano B in caso di stallo: una soluzione tecnica, sostenuta dalla Lega Dilettanti e dai calciatori, per evitare il commissariamento governativo.

In definitiva, come ribadisce più volte Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, tutto dipenderà dalla capacità del sistema calcio di trovare una sintesi unitaria. Solo così la candidatura di Malagò potrà trasformarsi da suggestione a realtà concreta.

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