Serie B, Pasqua e Pasquetta in campo: il programma della 33ª giornata e la classifica aggiornata
La Serie B non si ferma neanche durante le festività: tra Pasqua e Pasquetta va in scena la 33ª giornata, un turno cruciale per la corsa promozione e per la lotta salvezza. Un calendario distribuito su più giorni che promette spettacolo e possibili scossoni in classifica.
Si parte con l’anticipo tra Frosinone e Padova, mentre il Palermo sarà impegnato in casa contro l’Avellino domenica sera. Il grosso del turno si giocherà però a Pasquetta, con diverse sfide decisive sia nelle zone alte che in quelle basse della graduatoria.
Il programma della 33ª giornata:
Frosinone-Padova (domani ore 17:15)
Palermo-Avellino (domani ore 19:30)
Cesena-Südtirol (lunedì ore 12:30)
Bari-Modena (lunedì ore 15:00)
Catanzaro-Monza (lunedì ore 15:00)
Mantova-Entella (lunedì ore 15:00)
Reggiana-Pescara (lunedì ore 15:00)
Venezia-Juve Stabia (lunedì ore 15:00)
Sampdoria-Empoli (lunedì ore 17:15)
Carrarese-Spezia (lunedì ore 19:30)
La classifica aggiornata:
Venezia 68
Monza 65
Frosinone 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Carrarese 39
Avellino 39
Südtirol 38
Empoli 36
Padova 34
Mantova 34
Sampdoria 34
Entella 34
Bari 31
Reggiana 30
Spezia 30
Pescara 29
In vetta il Venezia guida con tre punti di vantaggio su Monza e Frosinone, mentre il Palermo resta pienamente in corsa per i playoff e con un occhio ancora alla promozione diretta. Nelle zone basse, la lotta per evitare la retrocessione e i playout è più aperta che mai, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.
Un turno festivo che potrebbe risultare determinante per indirizzare il finale di stagione.