Serie B, Pasqua e Pasquetta in campo: il programma della 33ª giornata e la classifica aggiornata

La Serie B non si ferma neanche durante le festività: tra Pasqua e Pasquetta va in scena la 33ª giornata, un turno cruciale per la corsa promozione e per la lotta salvezza. Un calendario distribuito su più giorni che promette spettacolo e possibili scossoni in classifica.

Si parte con l’anticipo tra Frosinone e Padova, mentre il Palermo sarà impegnato in casa contro l’Avellino domenica sera. Il grosso del turno si giocherà però a Pasquetta, con diverse sfide decisive sia nelle zone alte che in quelle basse della graduatoria.





Il programma della 33ª giornata:

Frosinone-Padova (domani ore 17:15)

Palermo-Avellino (domani ore 19:30)

Cesena-Südtirol (lunedì ore 12:30)

Bari-Modena (lunedì ore 15:00)

Catanzaro-Monza (lunedì ore 15:00)

Mantova-Entella (lunedì ore 15:00)

Reggiana-Pescara (lunedì ore 15:00)

Venezia-Juve Stabia (lunedì ore 15:00)

Sampdoria-Empoli (lunedì ore 17:15)

Carrarese-Spezia (lunedì ore 19:30)

La classifica aggiornata:

Venezia 68

Monza 65

Frosinone 65

Palermo 61

Catanzaro 52

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 43

Carrarese 39

Avellino 39

Südtirol 38

Empoli 36

Padova 34

Mantova 34

Sampdoria 34

Entella 34

Bari 31

Reggiana 30

Spezia 30

Pescara 29

In vetta il Venezia guida con tre punti di vantaggio su Monza e Frosinone, mentre il Palermo resta pienamente in corsa per i playoff e con un occhio ancora alla promozione diretta. Nelle zone basse, la lotta per evitare la retrocessione e i playout è più aperta che mai, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Un turno festivo che potrebbe risultare determinante per indirizzare il finale di stagione.