Corriere dello Sport: “Serie B, assemblea decisiva: focus su playoff, playout e calendario”

La Lega Serie B si prepara a un passaggio cruciale della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, è stata convocata per martedì 14 aprile, a Milano, l’assemblea che riunirà i vertici del campionato cadetto per affrontare temi centrali legati sia al presente che al futuro della competizione.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, tra i punti principali all’ordine del giorno ci saranno le questioni relative a playoff e playout della stagione in corso, snodi fondamentali per definire promozioni e retrocessioni. Un momento delicato, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, che potrebbe incidere in maniera determinante sugli equilibri finali del campionato.





Non solo presente, però. Come ribadito dal Corriere dello Sport, durante l’assemblea si discuterà anche della programmazione della prossima stagione, con particolare attenzione alle date del nuovo campionato di Serie B. Un tema strategico per club e organizzazione, che dovrà tenere conto delle esigenze sportive e logistiche.

Infine, il Corriere dello Sport sottolinea come l’incontro di Milano rappresenti un appuntamento chiave per delineare le prossime mosse della Lega Serie B, tra regolamenti, calendario e prospettive future.