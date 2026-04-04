Corriere dello Sport: “Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Inzaghi cambia sulle corsie, Ballardini ritrova i suoi uomini chiave”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
palermo empoli 3-2 (151) pierozzi

Vigilia di Palermo-Avellino con le scelte di formazione ormai delineate. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero Inzaghi è pronto ad apportare alcune modifiche obbligate, mentre Ballardini recupera pedine importanti per la sfida del “Barbera”.

Secondo il Corriere dello Sport, la squalifica di Rui Modesto costringe Inzaghi a ridisegnare la corsia destra: spazio a Peda nella linea difensiva a tre, con Pierozzi avanzato a tutta fascia. Una soluzione che, come evidenzia il Corriere dello Sport, garantisce maggiore copertura ma anche spinta sugli esterni, fondamentale nel sistema del tecnico piacentino.


Sempre il Corriere dello Sport sottolinea come sulla trequarti Le Douaron sia favorito su Johnsen, in un assetto che dovrebbe confermare Pohjanpalo come riferimento offensivo. A centrocampo, nessun dubbio: Segre e Ranocchia saranno i perni della manovra, con Augello sulla sinistra.

Sul fronte Avellino, il Corriere dello Sport evidenzia due rientri fondamentali: Cancellotti torna dalla squalifica, mentre Palmiero ha recuperato dai problemi al ginocchio. Ballardini, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe affidarsi a un 4-3-1-2 con Palumbo alle spalle delle due punte.

Davanti, il Corriere dello Sport indica Patierno in vantaggio su Russo per affiancare Biasci, in una coppia offensiva chiamata a mettere in difficoltà la retroguardia rosanero.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Magnani, Veroli, Gyasi, Gomes, Blin, Giovane, Vasic, Johnsen, Corona.
All.: Inzaghi.

Avellino (4-3-1-2)
Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Patierno.
A disp.: Iannarilli, Missori, Enrici, Fontanarosa, Armellino, Le Borgne, Kumi, Insigne, Russo, Tutino, Pandolfi, Sgarbi.
All.: Ballardini.

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