Corriere dello Sport: “Arriva l’Avellino. In 25.000 con il Palermo”

Il Palermo si prepara a tornare davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiaro: riprendere la marcia vincente tra le mura amiche. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la sfida contro l’Avellino rappresenta un crocevia fondamentale per rilanciare le ambizioni dei rosanero, chiamati a riscattare il pareggio interno contro la Juve Stabia che ha interrotto una striscia di nove vittorie consecutive al “Barbera”.

Secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra guidata da Inzaghi vuole riallacciare quel filo spezzato lo scorso 17 marzo. Un percorso casalingo che, unito ai segnali positivi arrivati anche in trasferta, ha rilanciato le ambizioni di promozione diretta. Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Antonio La Rosa, sottolinea come il fattore campo sia stato determinante nel rendimento stagionale dei rosanero.





Il “Barbera”, infatti, si è rivelato un vero valore aggiunto. Come rimarca ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è tra le squadre con meno sconfitte interne (una sola), condividendo con il Monza anche la miglior difesa casalinga del campionato con appena 10 gol subiti. Numeri che certificano l’importanza del pubblico e dell’impianto di viale del Fante, dove i rosanero hanno conquistato 37 dei 61 punti complessivi, andando a segno in 10 gare consecutive.

Sempre secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi è consapevole di quanto l’energia del “Barbera” possa incidere nel rush finale, soprattutto in ottica playoff o corsa alla promozione diretta. Non è un caso che il tecnico punti ancora forte sull’apporto dei tifosi, attesi in circa 25 mila per la sfida contro gli irpini.

Sul piano tecnico, il Corriere dello Sport — con Antonio La Rosa — evidenzia il ritorno di Ranocchia, pronto a riprendere le chiavi del centrocampo dopo l’assenza per squalifica contro la Juve Stabia. Un rientro importante, anche alla luce dei precedenti: proprio contro l’Avellino, all’andata, il numero 10 trovò il suo primo gol stagionale.

Occhi puntati anche su Bani, capitano e leader difensivo, eletto miglior giocatore del mese di marzo dai tifosi attraverso l’app ufficiale del club. Come riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il difensore arriva carico dopo il gol decisivo segnato al 92’ contro il Padova, una rete che ha ulteriormente rafforzato la fiducia dell’ambiente.

Adesso la parola passa al campo: il Palermo cerca risposte dal suo stadio, dal suo pubblico e dai suoi uomini chiave. Il “Barbera” è pronto a spingere ancora.