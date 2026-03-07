Makinwa e il rosario, l’aggressione dei viados e il calciomercato. Ecco il libro di Rino Foschi: al Palermo Football Meeting la presentazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
foschi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Foschi/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Anni di carriera e risultati. Rino Foschi sbarca in libreria con “il mago del calciomercato”, edito da Amazon. Dall’affare Makinwa a colpi di rosario con Lotito all’aggressione dei viados dopo l’esonero di Silvio Baldini fino agli affari di mercato. All’interno i contributi di tanti protagonisti che hanno vissuto l’ex direttore di – tra le altre – Verona e Palermo. Da Alberto Gilardino a Cristian Zaccardo e Andrea Barzagli.

La presentazione del libro si svolgerà il 24 marzo nei locali de La Braciera in Villa in occasione del Palermo Football Meeting dove sarà presente tra gli altri proprio Rino Foschi. Questo il link per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-palermo-football-meeting-marzo-2026-1983609895595?aff=oddtdtcreator


