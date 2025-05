Lucescu: «In questo Pisa c’è tutto Pippo Inzaghi. La B è diventata il campionato degli allenatori»

Il CT della Romania, Mircea Lucescu, non dimentica il suo anno sulla panchina del Pisa nel 1990-91 Il tecnico, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” per complimentarsi coi nerazzurri dopo la promozione in Serie A ottenuta pochi giorni fa:

«Il Pisa è una buona squadra, ha meritato la promozione. Difende alla grande, ma per fare punti in Serie A dovrà rinforzare l’attacco. Adesso è un americano il proprietario, no? Ecco, dipenderà dalle sue ambizioni. Sa, oggi il calcio non ha più sorprese, di favole tipo quella Leicester non ce ne sono più. A un certo livello la differenza la fanno i soldi. La Serie B è il campionato degli allenatori, la Serie A è quello dei presidenti. E in questo Pisa c’è tutto Pippo Inzaghi. Ero allo stadio per la partita contro il Frosinone: qualsiasi altro avrebbe diminuito i giri, lui aveva la voglia di quando giocava. Avete visto la velocità con cui ha dato la palla per la rimessa del gol decisivo? Praticamente l’ha segnato lui…».