Longo: “Palermo-Dionisi, parte della società spinge per l’esonero ma manca convergenza sul sostituto”

La posizione di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo sembra essere più incerta che mai. Nelle scorse ore, il giornalista di Calciomercato.com, Daniele Longo, ha parlato di un possibile esonero imminente dell’ex tecnico del Sassuolo, reduce da due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime partite. Inoltre, con la 26esima giornata giunta al termine, i rosanero sono attualmente noni e fuori dai playoff. Per cui, secondo quanto riportato su X dallo stesso Longo, una parte della società siciliana avrebbe spinto fortemente per il cambio allenatore, ma al momento non ci sarebbe convergenza sull’eventuale sostituto. Salvo colpi di scena, la prossima gara del Palermo in casa del Cosenza potrebbe essere l’ultima chance per mister Dionisi.

