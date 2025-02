Cosenza, D’Orazio: «Ora dobbiamo pensare soltanto al Palermo»

Il giocatore del Cosenza, Tommaso D’Orazio, è stato ospite del programma locale “Ten”. Il difensore rossoblù ha parlato in merito alla sconfitta di ieri, domenica 16 febbraio, in casa della Juve Stabia, soffermandosi anche sulla prossima partita contro il Palermo. Di seguito le sue parole riprese da CosenzaPost.it:

«Non voglio parlare della partita, perché obiettivamente non c’è nulla da dire, ma sono venuto qui per dire a tutti che noi ci crediamo alla salvezza. Non è la prima volta che il Cosenza si trova in questa situazione. Ci sono 12 partite, e noi ce la siamo giocata con tutte le squadre. Non ho visto una squadra che ci ha messo sotto. Ora dobbiamo pensare soltanto al Palermo, una partita per volta. Appello ai tifosi? Capisco il loro stato d’animo, quello che gli chiedo con il cuore è di venirci a sostenere. I tifosi hanno sempre dimostrato di essere uniti, è successo anche negli anni passati. Perché io sono convinto che ce la faremo».