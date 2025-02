Juve Stabia-Cosenza, Peda festeggia l’esordio con le vespe: «Felice per il mio debutto»

C’è anche la firma di Patryk Peda nella netta vittoria per 3 a 0 della Juve Stabia il Cosenza. Il giovane difensore, ceduto a gennaio dal Palermo ai campani con la formula del prestito, è partito titolare nella sfida di ieri, domenica 16 febbraio, contribuendo a mantenere la porta inviolata. L’ex Spal, in campo per tutta la gara, ha esordito con la sua nuova maglia nel migliore dei modi, sfornando una prova molto positiva. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto celebrare la sua prima presenza con la Juve Stabia attraverso la seguente foto: “Felice per il mio debutto”.

