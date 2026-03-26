LIVE Qual. Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 0-0

Italia in campo a Bergamo per una sfida che vale molto più di una semplice semifinale play-off: contro l’Irlanda del Nord gli azzurri si giocano una fetta importante del proprio futuro, con l’obiettivo di tornare finalmente al Mondiale dopo due assenze consecutive. Una gara cruciale, carica di pressione e significato, in cui la Nazionale è chiamata a dare risposte forti per inseguire la qualificazione a USA-Canada-Messico 2026.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso si affida al 3-5-2 e punta sulle sue certezze: davanti a Donnarumma, linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle corsie agiranno Politano e Dimarco, con Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo a garantire equilibrio e qualità. In attacco, confermata la coppia formata da Kean e Retegui, chiamata a guidare l’assalto azzurro in una notte che può indirizzare il destino dell’Italia.

Ecco la cronaca testuale del match

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