Liga spagnola: 0 a 0 all’intervallo tra Girona e Real Sociedad

Si è appena concluso il primo tempo di Girona-Real Sociedad, match della 23esima giornata della Liga spagnola. Le due squadre vanno a riposo con il risultato di 0 a 0 seppur il Var ha annullato ad Herrera il gol dell’1-0. Per la squadra di proprietà del City Group ci saranno altri 45 minuti per conquistare i tre punti e sorpassare, momentaneamente, il Real Madrid in vetta. Con questo pareggio il Girona andrebbe a 56 punti a -1 dai blancos, impegnati domani contro l’Atletico Madrid.

