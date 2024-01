“Le Iene” faccia a faccia con un arbitro di Serie A: “Gravi anomalie”. L’inchiesta che farà discutere

Il noto programma tv “Le Iene” ha condotto un’inchiesta che riguarda il sistema arbitrale italiano.

Il servizio che andrà in onda stasera e realizzato da Filippo Roma sembra sia destinato a far discutere. Per la prima volta nella storia del calcio italiano parlerà un arbitro di Serie A. La sua identità non verrà rivelata, ma sembra pronto a denunciare quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano.