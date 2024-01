Il Messaggero: “Fere, è rottura con Diakité: «Non avevo più la condizione mentale»”

L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla Ternana e la rottura con Diakité.

Durante gli allenamenti, qualche tifoso scorge proprio Diakite uscito per un attimo all’aperto. Qualcuno si sposta per contestarlo e ci scappa qualche colorito invito ad andarsene presto. Il difensore si volta e alcuni tifosi si avvicinino a lui. Ci scambiano pure un paio di battute. A loro, come questi stessi sportivi raccontano, ha spiegato quanto successo prima della partita. «Lui ci ha detto – raccontano – di aver riferito al mister (Roberto Breda, ndr) che non si sentiva nella giusta condizione mentale per giocare».

Ma ormai, l’idillio è rotto. Stavolta, per sempre. E pensare, che solo pochi giorni fa i tifosi speravano che non se ne andasse, vedendo in una sua eventuale cessione un sinonimo di smobilitazione dell’organico di proprietà da parte della società. E’ bastata la dichiarazione di Capozucca a fare loro cambiare idea, tanto che ora sperano che la Ternana lo mandi via presto. Così avverrà. In modo, a questo punto, indolore. Per tutti.

