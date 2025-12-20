L’Athletic Club Palermo in visita al Palermo Museum

Un pomeriggio all’insegna della storia e dell’identità per l’Athletic Club Palermo. La società nero-rosa, impegnata nel campionato di Serie D, ha fatto visita al Palermo Museum, all’interno dello stadio “Renzo Barbera”, nell’ambito della mostra “L’età dei pionieri nei giornali d’epoca”.

A rendere nota l’iniziativa è stato lo stesso Athletic Club Palermo, che ha raccontato la visita con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, condividendo immagini e significato di un’esperienza dal forte valore simbolico per il club.

Tra i documenti esposti spicca il primo articolo del Giornale di Sicilia che annuncia la nascita dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club, titolato «L’Athletic club a Palermo». Un frammento di passato che riporta alle origini della squadra e del calcio palermitano, diventato fonte di ispirazione per il presente della società.

La visita ha rappresentato un ponte ideale tra la storia pionieristica del club e il suo percorso attuale, riaffermando il legame profondo con la tradizione sportiva della città.

Ad accompagnare la delegazione nero-rosa è stato Giovanni Tarantino, Museum Manager del Palermo Museum, ringraziato dalla società per la disponibilità e la passione con cui ha illustrato il percorso espositivo.

Nel post pubblicato sui social, l’Athletic Club Palermo ha inoltre voluto ringraziare il Palermo FC per l’invito e la calorosa ospitalità, sottolineando l’importanza di una giornata vissuta nel segno della memoria, dello sport e dell’identità condivisa.