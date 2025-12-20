Di Marzio: “Esposito verso la Sampdoria”

La Sampdoria inizia a muoversi in vista dell’apertura ufficiale del calciomercato e individua in Salvatore Esposito uno dei primi obiettivi per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il centrocampista classe 2000 dello Spezia è finito nel mirino del club blucerchiato.

In questa stagione Esposito ha collezionato 12 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, con 1 gol e 2 assist, confermandosi come uno dei profili più affidabili della rosa bianconera. Il suo bilancio con lo Spezia parla di oltre 100 presenze, arricchite da 10 gol e 17 assist, numeri che ne certificano continuità e rendimento.

Dopo l’esperienza allo Spezia, il futuro di Esposito potrebbe restare in Liguria, ma con una maglia diversa. La Sampdoria osserva con attenzione e valuta l’operazione in vista delle prossime settimane, come sottolineato da Gianluca Di Marzio.