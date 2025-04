L’Athletic Club Palermo festeggia la promozione in Serie D: regalo a sorpresa dallo sponsor Escort Advisor

Palermo, 28 aprile 2025 – Una promozione storica festeggiata con un regalo davvero insolito. Al termine della vittoriosa partita contro il Partinicaudace, disputata ieri allo stadio Salvatore Favazza di Terrasini, i giocatori e lo staff tecnico dell’Athletic Club Palermo hanno ricevuto una busta gigante con la scritta: «Bravi ragazzi! Abbiamo un regalo per voi».

All’interno della busta, un riconoscimento inatteso da parte dello sponsor Escort Advisor: un abbonamento Premium Membership a vita per tutti i componenti della Prima Squadra. Escort Advisor, il primo sito europeo di recensioni di escort, sostiene il club nero-rosa dal 2024 e ha voluto premiare in modo originale la promozione in Serie D.

«Vedere le facce divertite e sorprese dei giocatori per questo regalo è stato un altro dei momenti indimenticabili di questa stagione – ha commentato il presidente Gaetano Conte –. Dal 2016 sognavo di portare questa società in Serie D e finalmente abbiamo realizzato il nostro obiettivo».

Alla consegna del regalo, avvenuta davanti ai tifosi, si è unito anche il direttore sportivo Giampiero Clemente: «Nel tempo si è costruito un binomio vincente con Escort Advisor, che ci ha creduto fin dallo scorso campionato. Questo regalo ha sorpreso tutti e dimostra quanto lo sponsor sia davvero vicino alla squadra».

Mike Morra, CEO di Escort Advisor, ha spiegato l’iniziativa: «Volevamo celebrare questo traguardo straordinario con un gesto concreto. Siamo orgogliosi di aver accompagnato il club in una stagione eccezionale che resterà nella storia. Ora i giocatori e lo staff potranno godersi il meritato riposo… con un piccolo incentivo!».

La Premium Membership consente infatti l’accesso illimitato a tutti i contenuti e i profili pubblicati sul sito. Il regalo è stato accolto tra risate ed esultanza dai protagonisti della promozione. «Questa sorpresa a fine partita ci ha spiazzati – ha raccontato il capitano David Valença –. Un altro sorriso in un’annata grandiosa che ricorderemo per sempre».