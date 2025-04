Gazzetta del Sud: “Harakiri Catanzaro, quanti regali al Palermo”

La crisi continua. Il Catanzaro cede ancora, stavolta sotto i colpi del Palermo che, imponendosi per 3-1 al “Ceravolo”, raggiunge i calabresi in classifica, superandoli negli scontri diretti. Come riportato dalla Gazzetta del Sud, i giallorossi non vincono da 41 giorni e nelle ultime quattro gare hanno incassato ben dieci reti, a conferma di una frenata sempre più preoccupante.

Il Palermo parte meglio e approfitta subito di una clamorosa ingenuità difensiva: al 9’ un cross senza troppe pretese di Brunori viene trasformato in autogol da Bonini, forse timoroso della presenza alle sue spalle di Pohjanpalo. Il Catanzaro, schierato a specchio con il 3-4-2-1, appare incapace di reagire: nullo al centro e poco incisivo sulle corsie laterali, si rende pericoloso soltanto al 23’ con un’iniziativa di Cassandro che serve Iemmello.

Il Palermo, dopo un primo avviso con Brunori, raddoppia al 26’: Baniya ruba palla a Compagnon e lancia in campo aperto Brunori, che mette un assist perfetto per Segre, libero di siglare il 2-0. Da lì in poi i siciliani controllano con ordine, mentre il Catanzaro si affida a tentativi estemporanei.

Nella ripresa Caserta ridisegna il suo Catanzaro con il 3-5-2. Un tentativo di Cassandro apre il secondo tempo, ma è ancora il Palermo a sfiorare il gol con Segre, salvato da Scognamillo. Proprio in uno dei pochi sussulti offensivi, i giallorossi accorciano: su cross di Ilie e sponda di Bonini, Biasci trova prima la traversa e poi, sulla ribattuta, insacca di testa il gol dell’1-2.

Il Catanzaro prova a crederci: Pontisso impegna Audero di testa, mentre i siciliani si abbassano, difendendo però con ordine e lucidità. A dieci minuti dalla fine, una grande occasione capita ancora a Pontisso, che su un rimpallo favorevole perde il tempo del tap-in, sprecando la possibile occasione del pari.

Nel recupero, Dionisi pesca il jolly con due cambi: Verre costruisce l’azione dalla sinistra e serve Le Douaron, che chiude definitivamente i conti sul 3-1, condannando il Catanzaro a un’altra notte amara e regalando al Palermo una vittoria fondamentale per il rilancio playoff.