La Virtus Entella batte 2-3 il Milan in amichevole

Con il campionato fermo per la sosta dedicata alle Nazionali, spazio alle amichevoli per mantenere ritmo e condizione. Tra i test più interessanti figura quello disputato a Solbiate Arno, dove la Virtus Entella – prossima avversaria del Palermo in Serie B – ha affrontato e battuto il Milan con un risultato sorprendente: 2-3.

Rossoneri avanti già al 9’ con Pulisic, ma la reazione dei liguri non si è fatta attendere: ankeye ha firmato il pari al 34’. Nel secondo tempo il Milan è tornato in vantaggio al 58’, salvo poi essere nuovamente raggiunto dieci minuti più tardi. A decidere l’incontro ci ha pensato Debenedetti, protagonista del definitivo sorpasso biancoceleste. Da segnalare anche i novanta minuti giocati da Jashari, elemento di continuità nel gruppo di mister Gallo.

Un risultato che dà fiducia alla Virtus Entella in vista della ripresa del campionato e del match contro il Palermo, mentre per il Milan arrivano indicazioni utili per valutare la condizione dei giocatori rimasti a disposizione di Pioli durante la pausa.

