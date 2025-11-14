Serie B, la mappa della paura: Pescara e Mantova le più a rischio retrocessione. Le quote dei bookmakers

La Serie B è già entrata in una fase caldissima e i principali bookmakers iniziano a tracciare una linea netta tra chi sogna in grande e chi, invece, dovrà guardarsi le spalle fino all’ultima giornata. Le quote retrocessione offrono una fotografia interessante degli equilibri (e degli squilibri) del campionato.

Serie B, chi rischia di più secondo i bookmakers

Secondo la media delle quote raccolte tra i principali operatori, le squadre più esposte al rischio Serie C sono Pescara e Mantova, con valutazioni che le pongono in prima fila nella corsa salvezza… al contrario.

Le più a rischio

Pescara 1.40

Mantova 1.50

Le quote molto basse indicano che, per i book, la permanenza in cadetteria delle due squadre è tutt’altro che scontata.

Subito dietro troviamo:

Entella 2.50

Südtirol 3.50

Spezia 4.00

Padova 4.00

Sampdoria 4.00

Un blocco nutrito che, nelle previsioni dei quotisti, sarà pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Colpisce la presenza della Sampdoria in questa fascia di rischio: un nome pesante del calcio italiano inserito, almeno al momento, nel gruppo che dovrà guardarsi alle spalle.

Poco più “protette”, ma comunque considerate in zona pericolo, ci sono:

Carrarese 4.50

Bari 4.50

Catanzaro 5.00

Reggiana 5.00

Le “pericolanti” di seconda fascia

In una posizione leggermente più tranquilla, ma non ancora al riparo, troviamo:

Avellino 10

Empoli 12

Quote a doppia cifra che indicano un rischio retrocessione meno marcato, ma comunque presente nel radar dei bookmakers.

Chi sembra (per ora) al sicuro

Più alto il coefficiente di fiducia per club che, nelle lavagne degli operatori, vengono visti come lontani dalla zona rossa:

Frosinone 50

Cesena 75

Venezia 75

Monza 150

Modena 150

Palermo 150

In particolare Monza, Modena e Palermo, con quota 150, vengono considerati – allo stato attuale – molto distanti dal rischio di una caduta in Serie C, salvo crolli clamorosi nel prosieguo del campionato.

Il caso Juve Stabia

Capitolo a parte per la Juve Stabia, per cui le quote retrocessione risultano momentaneamente non quotate (n.q.) sui principali bookmakers. Una situazione che potrebbe essere legata a aggiornamenti in corso, volumi di gioco limitati o assestamenti delle lavagne in relazione all’avvio di stagione delle Vespe.

Le valutazioni sopra riportate derivano da una media delle quote offerte dai principali operatori di scommesse sul mercato. Non si tratta dunque di una singola lavagna, ma di una sintesi che restituisce la percezione generale dei bookmakers sul tema retrocessione in Serie B.