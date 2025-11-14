Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: il report

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Mattinata di lavoro intenso al centro sportivo di Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato a mantenere alta la concentrazione durante la sosta per le Nazionali. La squadra rosanero ha proseguito il programma settimanale con una seduta mirata sia al ritmo gara che alla precisione sotto porta.

Dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, il gruppo ha svolto una partita a metà campo, utile a mantenere intensità e rapidità di manovra. A seguire spazio a un’esercitazione tecnica specifica basata su cross e conclusioni, con l’obiettivo di migliorare la finalizzazione e l’efficacia negli ultimi metri.

 

Ultimissime

Wisniewski, possibile addio allo Spezia a gennaio: in estate era stato accostato anche al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

La Virtus Entella batte 2-3 il Milan in amichevole

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Serie B, la mappa della paura: Pescara e Mantova le più a rischio retrocessione. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Bolzoni: «Noi una corazzata. Oggi il Palermo ha potenziale, ma servono ritmo e veterani»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025