Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: il report

Mattinata di lavoro intenso al centro sportivo di Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato a mantenere alta la concentrazione durante la sosta per le Nazionali. La squadra rosanero ha proseguito il programma settimanale con una seduta mirata sia al ritmo gara che alla precisione sotto porta.

Dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, il gruppo ha svolto una partita a metà campo, utile a mantenere intensità e rapidità di manovra. A seguire spazio a un’esercitazione tecnica specifica basata su cross e conclusioni, con l’obiettivo di migliorare la finalizzazione e l’efficacia negli ultimi metri.